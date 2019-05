7 may 2019

Si hay alguien que ha hablado sin tapujos ni ponerse colorada de todas las inetrvenciones quirúrgicas estéticas a las que se ha sometido, esa es Leticia Sabater. Ya lo hizo hace unos años, cuando decidió restablecer su virginidad y reconstruirse el himen. Ahora lo que se ha retocado son los abdominales y el trasero para intentar ser una copia lo más perfecta de Madonna.

La parte delantera, la de los abdominales, la ha enseñado ya de manera sobreda. En televisión, incluso. Así que, como va por partes para que el espectáculo tenga más funciones, ahora parece ser el turno de explicarnos qué se ha hecho en el culo y de mostrar, de la manera más explícita posible, cómo ha quedado esa zona de su anatomía.

La artista no ha duddo en colgar en Instagram una comparativa del antes y el después de su trasero, que ahora luce más voluminoso. Vamos, que más que inspirarse en Madonna, parece que para esto ha tomado como referencia a Kim Kardashian o a Jennifer Lopez.

El pasado fin de semana, Sabater se sentó en 'Sábado Deluxe' para hablar de esas operaciones que se ha realizado y que le han costado, en total, 200.000 euros. Bíceps, espalda, monte de venus, muslos, abdomen y glúteos son las zonas de su cuerpo que se ha retocado en esta nueva visita al quirófano.

Un cuerpo con el que está encantada, tal y como ella misma manifestó: "Estoy enamorada de mi cuerpo, me lo miro todo el día. No me arrepiento de nada, estoy feliz, la operación me ha quedado espectacular".

