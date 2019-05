7 may 2019 Anabel Unamuno

Cuando el cómico Volodymyr Zelensky empezó a recibir mensajes de su entorno animándole a aspirar a la presidencia de Ucrania, su mujer, Olena Selenska, se opuso enérgicamente a la idea. "Estaba agresivamente en contra de este proyecto", ha confesado ella. Apenas unos meses más tarde, Zelenksy se ha convertido en el nuevo presidente de Ucrania, después de vencer en las urnas a Petró Poroshenko. Y la mujer que nunca quiso que eso ocurriera es la nueva primera dama del país.

No ha sido una carrera política precisamente convencional. Zelenksy, que empezó fundando un pequeño grupo de teatro y terminó construyendo un imperio del entretenimiento, saltó a la fama con Servant of the people, una serie en la que daba vida a un modesto profesor de escuela que terminaba convirtiéndose en presidente de Ucrania.

El cómico, que estudió Derecho en la universidad y ha amasado una considerable fortuna, fundó un partido con el mismo nombre de la serie en marzo de 2018. Y en apenas un año, ha logrado transformar aquella ficción televisiva en realidad.

Según la prensa ucraniana, él y su mujer fueron juntos al colegio, pero no volvieron a coincidir hasta su etapa universitaria, en la que Selenska se licenció en Ingeniería Civil, aunque nunca llegó a ejercer como tal. De hecho, hasta hace poco trabajaba como guionista en Kvartal 95, la productora propiedad de su marido. Se casaron en 2003 y son padres de dos hijos adolescentes. Hasta la fecha, la familia del candidato siempre se había mantenido al margen del escaparate mediático.

Pese a su oposición inicial, Selenska acabó asumiendo los planes de su marido y decidió dejar su trabajo de manera temporal para unirse a su campaña. "Podía haberme opuesto frontalmente, no apoyarle, poner incluso obstáculos, pero eso no es constructivo. Intento mantenerme tranquila y, por el momento, lo estoy consiguiendo", explicó Selenska durante la campaña.

Ahora, es la primera dama de Ucrania, aunque el cargo no tiene atribuciones específicas y será ella la encargada de modelarlo a su imagen y semejanza. Muy discreta y alérgica a la fama, Zelenska, de 40 años, es una gran desconocida para sus compatriotas. Pero parece que eso está a punto de cambiar...

