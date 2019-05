8 may 2019

Al ataque. Así es como aparecer este miércoles Mayte Zaldívar en la portada de la revista 'Lecturas', donde carga contra Isabel Pantoja ahora que está en 'Supervivientes' y tardará en dar réplica -si es que la da-. Pero la que fuera mujer de Julián Muñoz antes de que la tonadillera conquistara el corazón del exalcalde de Marbella, no se corta a la hora de hablar de los tratos de favor que está teniendo Isabel.

Y de los que tuvo. Porque Mayte habla de dos situaciones muy concretas que ella también ha experimentado: el 'reality' de Telecinco y el encierro en prisión. "Pantoja ha tenido privilegios en la cárcel y los tiene en la isla", manifiesta en esa entrevista exclusiva.

"Lo peor que me ha pasado es que ella entrara en mi vida. De vez en cuando aún se me revuelve el estómago", prosigue Mayte. Unas palabras que, por si alguno le quedara la duda de si había resquicio a la reconciliación, dejan claro que la respuesta sería un no rotundo.

Zaldívar también detalla algunos de los episodios que más mella han dejado en su cabeza en forma de trauma de su paso por la cárcel. "El primer día me dijeron: 'Desnúdese'. Me quede con una braga y el sujetador y me dijeron que me los quitase", recuerda. "En la cárcel no hay nada de intimidad. La sirena y el ruido de los cerrojos gordísimos no se me van a olvidar nuca", añade Mayte, que es obvio quien no quiere que gane 'Supervivientes 2019'.

Más noticias sobre Mayte Zaldívar...

- Esto es lo que han hecho Mayte Zaldívar y Fernando Marcos con el dinero de 'Supervivientes'

- Mayte Zaldívar: "Me rompieron la vida"

- 'Supervivientes 2018': tremenda bronca entre Saray Montoya y Mayte Zaldívar en plató