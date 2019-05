8 may 2019

'Salvame' nos ha regalado, a lo largo de su historia, muchos momentos memorables. Uno de ellos, la (supuesta) quema de las alianzas de Rosa Benito, con la que quiso poner punto y final a su relación con Amador Mohedano de una manera simbólica y real. Pero, ¿las quemó de verdad?

La respuesta es simple: no. La colaboradora ya contó en varias ocasiones que no pensaba deshacerse de los anillos reales, por lo que quemó otros, y que el comentado momento fue simplemente un paripé. Así, ha querido recordar el momento en sus redes sociales con una foto en la que, claramente, las alianzas están en primer plano.

Uno de sus seguidores, que no dejaron pasar el detalle, le escribió un cariñoso comentario al respecto: "Me he dado cuenta que, a pesar de lo que dicen por ahí, sigues llevando las alianzas. Como además, ya dijiste y aclaraste en 'Viva la Vida'... Eso dice mucho de ti, besos princesa", escribía. Así, la cuñada de Rocío Jurado ha querido mostrar a todos que es transparente ante este tema y que no tiene nada que esconder. "Agua que no has de beber... Déjala correr", zanjaba. Parece que, a pesar del teatro formado aquel día en el plató de 'Sálvame', Rosa no se quita las alianzas ni con agua caliente.

