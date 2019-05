7 may 2019

Kiko Hernández es uno de los colaboradores más directos y atrevidos de todo 'Sálvame'. Por eso mismo cuando hay un reality y ellos se posicionan con los concursantes su opinión es un peso pesado, valga la redundancia. De ahí los intentos de soborno y los regalitos especiales.

El enfrentamiento tan puntual y sonado con Amador Mohedano viene de años atrás. Kiko Hernández tenía encomendado hacer una entrevista a Chayo Mohedano, pero de repente, a la espera llega Amador Mohedano y le da un llavero que le había traído de Nueva York. Era un llavero de plata u oro blanco de Tiffany, según cuenta el colaborador. Amador se atrevió a hablar con el programa y asegurar que nunca se había acercado a Kiko ni para ofrecerle un "puñado de pipas".

"Como se puede ser tan falso y tan mentiroso para decir eso", decía Amador Mohedano sobre Kiko Hernández. Que no fue el único en opinar sino que su novia, Jacqueline también advirtió que mentía no por fastidiar la imagen de Mohedano, sino porque con esas mentiras gana dinero. Y Kiko Hernández ya lo había advertido: él no tiene un precio.

"Amador Mohedano, tú que dices que soy un mentiroso, un embustero, un tal… De eso tú no me vas a dar lecciones porque tú has engañado a tu hija y a tu mujer durante 20 años. A tu sangre, durante 20 años. El máster lo tienes tú, de embustero, mentiroso, estafador, engañador… Y no fui el único colaborador al que le llevaste la mierdecilla esa para que apoyásemos a tu mujer", le espetó Kiko Hernández después de ver la llamada de Mohedano al programa.

Para más, no fue el único de la familia que intentó comprarle: "Por otro lado, de esto ya hace mucho tiempo, tu hija le da a la azafata un reloj para que me lo metan en una mochila. Cuando lo abro viene una nota que pone: "Cuídame mucho, Chayo". El reloj lo tengo en casa. ¿Quieres que lo traiga y lo quemamos junto a las alianzas de tu mujer? Y para que vea la gente que no miento, yo, nada más salir tu hija de 'Gran Hermano', tuve un cara a cara con Emma García donde hablábamos un minuto, y a pesar de que en aquella época tenía 20 kilos de más y los dientes mirando uno para cada lado yo le digo: "Tú me has querido comprar con un reloj"".

