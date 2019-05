8 may 2019

La isla empieza a subirle la temperatura a los concursantes aunque no estén en sus mejores condiciones. Algunos se lanzan a hacer declaraciones en el mismísimo reality y otras, como Isabel Pantoja, confiesan que sí que hay alguien en su vida.

¿Está el enamorado de Isabel Pantoja dentro de la isla de Supervivientes? Pues tal y como estábamos esperando no ha podido ser. Mientras hablaba con sus compañeras de los desaliños de la isla Isabel acuñaba: "Nos hace falta un buen tinte y un buen maromo. Tu entiendes…". Pero Toñi tenía más clara su estrategia dentro del mismo concurso: "¿Aquí sabes lo que te tiene que pasar? Te tiene que gustar alguien para que sea más rápido".

Isabel no entendía muy bien a qué se refería y mirando a la cámara con cara de MUY ilusionada dijo: "Es que ya me gusta y además lo sabe". ¡Vaya, vaya! Isabel Pantoja está enamorada y todos aquí fantaseando con Colate. ¿O es que es Colate el enamorado de la tonadillera? Al parecer no.

Pero sus compañeras insisten en que tiene que ser en la isla y ella se queda un poco descolocada y dice: "¿Aquí en la isla? ¿Con quién? No nos podemos enamorar ni de un tiburón". Entre las risas y roma a broma la verdad asoma. Cuando realmente se ponen a ver quién sería el candidato perfecto Chelo García Cortes llega a la conclusión que el único que tiene sentido es Colate, pero está vetado.

Pero la verdadera incógnita es: ¿De quién está enamorada Isabel Pantoja? Y cómo no nos habíamos percatado antes de este romance. La tonadillera está en los mejores momentos de su vida y eso no lo duda nadie. ¡Qué bien!

