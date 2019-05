8 may 2019

Ha sido un pequeño golpe, pero ya se sabe que, si una no lo aclara, la pelota acaba haciéndose cada vez más grande. Makoke se vio involucrada en el choque entre dos vehículos en Sevilla, donde está disfrutando de esta primera Feria de Abril como ex de Kiko Matamoros.

Makoke tenía que asistir a un acto solidario en la capital hispalense en el marco de esa fiesta grande y no pudo, justamente, al verse en medio de ese percance. Porque no fue más que eso. Ella misma lo explicó a través de sus 'stories' de Instagram, ante la enorme preocupación que parecía haberse despertado entre sus 'followers'.

"Estoy bien. Me habéis preguntado mucho por el accidente. El accidente no ha sido tanto. Ha sido un golpecito que se ha dado el Cabify en el que iba yo contra un taxi", comienza diciendo en un vídeo en la red social. "Sí que entre ellos han discutido y por ello se ha demorado la cosa y no he podido ir al evento. Yo estoy bien, ya estoy en casita y estoy estupendamente", zanjaba.

Que no había ido a mayores era evidente, porque no tardaba en dejarse ver por El Real, donde también estaba su hija Anita, que ya no se esconde e hizo alarde de su amor por David Salvador. Hace un par de semanas, era su padre, Kiko Matamoros, el que confirmaba que la menor de sus hijos había encontrado pareja.

