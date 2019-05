8 may 2019

La eterna pelea por redes sociales entre Elena Tablada y David Bisbal será eso, eterna. Al menos los procesos judiciales parecen haber llegado casi a su fin. ¿Quién se ha salido con la suya? Parece que realmente la única que ha tenido buenos resultados de todo ha sido Rosanna Zanetti que incluso se atreve a contestarle a Elena Tablada sus ataques a Bisbal.

¿Tan malo ha sido el cantante como para que su exmujer esté pensando en darle zascas todo el tiempo? O es que Elena Tablada no tiene nada mejor que hacer. Hasta en el Día de la Madre la ex de David Bisbal y madre de su primera hija puso una foto en Instagram provocando al cantante. Junto a su hija acuñaba en el pie de foto algunas duras declaraciones contra Bisbal como: "Hoy me siento agradecida a pesar de haber tenido que atravesar algunos acontecimientos judiciales. (…) La mejor manera de proteger a mi hija es no seguir haciendo declaraciones falsas y destructivas y dejar de mandar comunicados sobre este proceso para justificarse", etc.

Sin embargo, Rosanna Zanetti que celebra por primera vez el Día de la Madre, compartía una foto de Bisbal con su hijo recién nacido donde ponía: "Eres un hombre que ama ser padre, dedicado, cariñoso, ayudas a tus hijos a crecer, aprender, cuidas de todos y nos haces reír y sentirnos amados". No sólo eso. Muchos de los 'haters' aprovecharon para decirle que era incoherente por publicar fotos de su hijo habiendo un juicio contra la madre de su hija por hacer lo mismo.

Pero Rosanna Zanetti estuvo muy rápida y le contestó a dichos seguidores que buscaban la clara enemistad: "Tu interpretación está errada, él es feliz de que cualquiera comparta fotos de momentos bonitos pero no se le debe ver la cara a los menores ni asociar esas publicaciones a marcas ni acuerdos comerciales". Y punto.

