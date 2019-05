9 may 2019

Anna Padilla se ha sincerado por Instagram. La 'influencer' ha decidido contar a los cuatro vientos lo feliz que le hace acudir al psicólogo para cuidar su salud mental, algo que ha querido transmitir cómo un acto que debería ser visto como normal para todo el mundo.

"Quería contaros que he ido al psicólogo, ¿y qué?", confesaba la hija de Paz Padilla. Con esta afirmación, ha querido intentar "normalizar" un tema que asegura "a veces está mal visto". Aun así, parece no ser una práctica habitual en su vida, aunque se queda más tranquila yendo de vez en cuando: "No es que vaya mucho, de hecho, hacía mucho que no iba, pero me viene genial", explicaba. De esta manera, anima a sus seguidores a contar sin tapujos que al igual que van al dentista, van al psicólogo.

Anna Padilla, en su Instagram, cuenta que va al psicólogo. pinit instagram.

Son bastantes las 'influencers' que últimamente cuentan sus experiencias con este tipo de citas médicas, con el fin de que deje de catalogarse como algo malo y pase a ser visto como algo bueno y habitual. Carolina Iglesias (Percebes y Grelos) y Silvia Muñoz de Morales son algunas de las 'youtubers' que han hablado últimamente sobre esto.

Anna, por su parte, vive muy ajetreada entre los estudios, su trabajo y la tienda de ropa que acaba de inaugurar con su madre. "A veces, tengo ansiedad porque vivo en un constante caos y me viene bien para encontrar mi paz", confesaba, aunque sin darle demasiada importancia pues ha querido aclarar que "está bien".

