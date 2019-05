9 may 2019

'Sálvame Okupa' fue un arma de doble filo para Carmen Borrego. Tras su paso por el breve concurso, la hermana de Terelu Campos no se vio apoya por ninguno de sus compañeros del programa, decidiendo abandonar su trabajo como colaboradora en la sobremesa de Telecinco.

Los hechos se remontan a una de las pruebas del 'reality', en el que los concursantes debían ponerse pinzas por la cara. Esto, era algo complicado para Carmen, que hacía pocos meses se había reducido la papada, por lo que no le venía muy bien hacerlo. Angustiada, comenzó a encontrarse mal... y la cosa pareció ir a peor. Payasín y sus tartazos llegaron a Guadalix y, como no, Borrego se llevó alguno. “Me voy a marchar ahora mismo”, aseguró la colaboradora, quejándose de que le había alcanzado el lado de la cara que le dolía. Al día siguiente fue la expulsada.

Pero la cosa no quedó aquí, la hija de María Teresa Campos visitó el hospital para cerciorarse de que todo estuviera correcto, y asegura que ninguno de sus compañeros de 'Sálvame' se preocuparon por ella, además dudaron de si decía la verdad. Así, decidió abandonar su trabajo en el programa. Días después, comenzaron los rumores de si Carmen iría o no a la boda de Belén Esteban. ¿Qué pasará? La 'princesa del pueblo' ha respondido: si.

Belén Esteban cuenta su conversación con Carmen Borrego en 'Sálvame'. pinit telecinco.

"He hablado con Carmen y me ha confirmado que va a mi boda, y yo me he puesto muy contenta de que venga. Mi boda es para divertirnos y no quiero ningún mal rollo", aseguraba. No es de extrañar pues muy poca gente atrevería a perderse un evento tan importante y mediático como este.

