9 may 2019

La sonadísima portada de Fernando Tejero y Pol Badía va a dar mucho de qué hablar. Pero lo primero que ha conseguido es que él mismo se pronuncie al respecto. Fernando Tejero ha compartido una foto en la que aclara la situación en la que se encuentra ahora mismo. ¿Con Pol o soltero?

Lo que más ha chocado a todo el mundo es que Pol Badía tenía una relación muy criticada con Maestro Joao. Hasta su mismísima ex Adara, con la que estuvo en la casa de 'Gran Hermano' dijo que estaba con Maestro Joao por interés y que ya sabía de antemano que le gustaban también los hombres.

Y, aunque Pol mantiene el silencio porque seguro estará pensando como explicarle todo esto a Maestro Joao, Fernando Tejero está rápido y comparte en sus redes sociales un mensaje que no da lugar a dudas: "Estoy muy orgulloso de haber hecho esta portada. Una portada que yo he decidido, y que me aporta. Que nadie intente joderte la vida. Por cierto, estoy SOLTERO y feliz ...Muy feliz", ha escrito para todos sus seguidores junto a una imagen de una portada que sí que le enorgullece.

Pero no ha pasado tampoco desapercibida la reacción de Maestro Joao. El equipo de Outdoor enseguida intentó ponerse en contacto con él para saber qué pensaba de todo esto y le tomo muy por sorpresa. "No sé nada de esa portada ni me ha dicho nada. No hemos hablado. Ni quiero hablar ni tengo fuerzas, pero mi relación y mi historia de amor con él son de verdad. Hacíamos ocho meses de relación". ¿Cómo no lo vio venir?

