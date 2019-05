9 may 2019

Pablo Motos se ponía muy serio durante un momento en 'El Hormiguero' el pasado martes. No era para menos. El presentador del programa de Antena 3 iba a denunciar algo tan grave como el que una página de Facebook haya decidido usar su imagen, sin su consentimiento, para llevar a cabo un fraude.

"Se está permitiendo una publicidad que utiliza mi imagen, sabiendo que es una estafa, y no me hacen caso", comenzaba Motos, alertando a ala audiencia de que hay que ser muy precavida con todos los mensajes con los que nos bombardean en las redes sociales a diario. "Insisto: es una estafa y aprovecho para denunciarlo aquí, porque no tengo cómo defenderme", recalcaba el valenciano.

"Se trata de una publicación en la que aparece una imagen mía sin mi consentimiento y un supuesto modo de ganar dinero fácil a través de un enlace", detallaba, antes de que desde el Instagram del programa se mostrase cuál era ese anuncio en concreto para que todo el mundo estuviera sobreaviso.

"Si ves alguno de estos anuncios, envíanoslo y repórtalo. No metas tus datos personales. Es una estafa y estamos denunciándolo", se podía leer en el perfil de la red social del espacio de Antena 3, junto a un pantallazo de esa publicación con la que se están intentando aprovechar de la gente.

