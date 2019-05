9 may 2019

Ha hablado alto y claro sobre un capítulo de su vida que no fue ni fácil ni agradable. Quizás, el más complicado de todos los que ha compartido con el público. Pedro Almodóvar ha narrado como un sacerdote intentó abusar de él cuando tan solo era un niño.

El cineasta ha aprovechado una entrevista con la edición italiana de 'Vanity Fair' para narrar ese episodio con el que puede ayudar, mucho, a la gente que se haya visto envuelta en una situación similar. "Recuerdo al menos 20 niños que sufrieron acoso en el colegio. También lo intentaron conmigo, pero siempre escapé. Había un sacerdote que siempre me daba la mano para que se la besara. Nunca lo hice", explica.

"Los casos eran tan concretos y numerosos que la dirección del colegio tuvo que intervenir. ¿Y qué hicieron? Cambiaron a los sacerdotes de centro. No hubo castigo. Se cubren entre sí. Lo hicieron y siguen haciéndolo", sentencia, denunciando que nadie hiciera nada por apartar a esas personas.

Pero aún hay más, porque Almodóvar relata que acudió a otro sacerdote para contarle lo ocurrido y pedirle ayuda y la respuesta fue: "Me pidió comprensión y me dijo que no hablara con nadie de ello. Pero, ¿cómo entiendes a un adulto que se comporta así?".

