9 may 2019

La historia más rara de la historia valga la redundancia. Esta relación, si es que la hay, no tiene quién la entienda. Malú y Albert Rivera se fueron supuestamente de viaje juntos a Portugal pero, ni se confirma ni se desmiente y que estén juntos tampoco.

Si no lo están, ¿por qué ninguno de los dos personajes tan mediáticos ha decidido dejar claro que no están juntos? ¿Si te preguntan 10 veces lo mismo y no contestan es más bien un SI, no? Pues habrá que seguir esperando a que ella algún día se convierta en primera dama. ¿Te imaginas? Volviendo al grano, ya están las primeras imágenes de la cantante después de su supuesto retiro espiritual.

Entre que él acaba de pasar las elecciones generales que han sido de todo menos tranquilas, y Malú está casi recuperada de su operación, este viaje no les vendría nada mal a ninguno de los dos. Por eso tampoco se ha puesto muy en duda. Cuando los colaboradores de 'Sálvame' intentan hablar con Albert Rivera se encuentran con un desprecio absoluto a las cámaras. parece que tiene miedo de soltar algo que no debería.

Malú por el contrario es más amable pero sigue dejándonos con la miel en los labios. De momento no dice nada esclarecedor para entender la relación o a la espera de las tremendas imágenes de su viaje. Cuando le preguntan cómo está ella dice estar "bien" acompañada de su muleta, y a las preguntas de Albert Rivera solo sonríe y da las gracias. ¿Será que están esperando a las elecciones municipales, autonómicas y europeas? Es la relación más política y mediática que hemos conocido hasta ahora. Y, desde luego, el calendario no les acompaña.

