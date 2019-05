1 may 2019

Compartir en google plus

Apenas hemos tenido noticias de Malú en estos meses al no haberse pronunciado desde que saliera del hospital el pasado mes de febrero tras una operación por rotura de ligamentos que sufrió en el tobillo y por la que tuvo que cancelar su gira 'Oxígeno'.

De lo que sí hemos tenido noticias todo este tiempo es sobre la supuesta relación que mantiene con Albert Rivera, el secretario general del partido político de Ciudadanos y de la que ella no ha hablado en ningún momento. Él por su parte, sí habló sobre la nueva ilusión que tiene en su vida, sin negar ni afirmar en ningún momento que fuese la propia Malú ante las insistentes preguntas de Bertín Osborne en su programa 'Tu casa es la mía'.

Ahora, la artista española ha reaparecido por primera vez tras los rumores a través de Instagram y en un vídeo directo ha aprovechado para contestar a todas las preguntas de sus seguidores. "¿Te ha afectado todo lo que ha habido en las redes y en la televisión?" "¿Cómo estás en lo personal?" "¿Sigues igual de fuerte?", le preguntaban. A lo que lle ano dudó en contestar: "Sí, claro que estoy fuerte. Creo hay cosas que te duelen porque no son muy justas, pero lo cierto es que yo estoy muy bien. Estoy feliz. Estoy tranquila. El amor y el cariño que recibo todos los días es lo que me hace seguir".

Y concluye: "Me están pasando cosas muy bonitas. Me siento con las ganas de deciros que estoy bien, feliz. Quiero compartir con vosotros que aunque he vivido momentos frustrantes con esta situación, con el pie y demás, estoy muy feliz". Todo apunta a que la relación de ambos podría ser cierta ya que ninguno niega la existencia de dicho romance, pero de momento habrá que esperar a que se atrevan a hacerlo público.

No te pierdas...

- Las fotos que han dado pie a los rumores de relación entre Malú y Albert Rivera

- Albert Rivera se pronuncia sobre su situación sentimental

- Los memes con los que Malú se coló en el debate de las Elecciones Generales