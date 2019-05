10 may 2019

Pol Badía se ha llevado todas las miradas tras la publicación de unas imágenes en las que se besaba con Fernando Tejero. Nadie entendía qué había pasado con Maestro Joao y que iba a decir cada uno de esa exclusiva tan inesperada.

Fernando Tejero ya dejó claro a través de su perfil de Instagram que estaba soltero y muy feliz, pero Pol Badía no daba señales de vida. Seguramente estaría esperando a ver qué le decía Maestro Joao. El mismo que confesaba al portal de OUTDOOR que no tenía fuerzas siquiera para pensar en esas fotografías y que él y Pol no habían hablado siquiera.

Al parecer las cosas empiezan a tomar otro cauce pues Pol Badía ha hecho sus primeras declaraciones sobre las dichosas imágenes en las que aparece besándose con Fernando Tejero. Y fue también para el portal OUTDOOR. A destacar que al joven al que Maestro Joao le pasa 30 años, lo único que le importa es la imagen de su amado. Es decir, a Pol le da igual Fernando y él mismo y sólo quiere recuperar su relación.

"Nada de lo que siento por Maestro Joao ha cambiado. Ha ocurrido algo que estamos hablando y que tenemos que hablar, pero mis sentimientos no han cambiado", dice Pol Badía. Típica declaración de un infiel arrepentido. Para más, según él estas imágenes son muy dañinas: "Me siento utilizado, estoy descubriendo que esto esconde cosas que tengo que aclarar, pero en estos momentos lo único que me importa es recuperar mi relación con Joao".

¿Y recuperará a Joao? En un cara a cara para el portal ha sido más que evidente que siguen teniendo la misma complicidad y confianza. Después de esto seguramente Joao alimente sus celos hacia su pareja, celos que en otras ocasiones dicen haber sido más que evidentes. Puede que le perdone pero ¿olvidará lo que le hizo?

