11 may 2019

Se acabaron las especulaciones. George Clooney de momento no va a ser el padrino de Archie Harrison. Muchas cosas tendrían que cambiar para que finalmente el famosísimo actor fuese el padrino del pequeño nuevo miembro de la realeza británica, el hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry.

Ha sido en 'Entertainment Tonight' donde ha confesado que él no será el padrino del hijo de Meghan y Harry: "No es verdad que yo vaya a ser el padrino". Y los motivos no son graves pero tampoco de extrañeza. Para alguien para quien esta figura es muy importante, tener otras responsabilidades le limitan a ejercer de padrino como le gustaría.

"En serio, nadie me querría como padrino ahora mismo. En este momento soy a penas padre, y ya es muy duro. Me da pánico", comentó sincerándose sobre uno de los motivos de más peso por el que no será dicha figura tan importante para la familia británica. ¿Tiene miedo de verdad George Clooney de ser padre y padrino a la vez? ¿O es esta una excusa para que no se atribuya esta responsabilidad a su persona?

Lo mejor de todo es que el pequeño Archie nación el mismo día de su cumpleaños. El 6 de mayo ambos celebrarán su nacimiento junto con miles de personas en el mundo, pero es un dato a destacar porque el propio George Clooney hace bromas al respecto: "Si lo piensas es un poco irritante. Hasta ahora tenía que compartir mi día de cumpleaños con gente como Orson Welles o Sigmund Freud, pero ahora que ha llegado Archie… Esto bajando puestos muy rápido".

Más noticias sobre Meghan Markle y el príncipe Harry

- Bienvenido, Archie Harrison Mountbatten-Windsor

- Los detalles feministas del look de Meghan Markle en la presentación de 'baby Sussex'

- Las fotos que nos gustaría ver en el Instagram de Meghan Markle y el príncipe Harry