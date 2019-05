8 may 2019

Compartir en google plus

Meghan Markle ha llegado a la Familia Real británica para romper las reglas y, de momento, lo está consiguiendo. Después de dar una lección de emponderamiento al entrar sola a la iglesia el día de su boda, la Duquesa de Sussex ha decidido tener un parto y, sobre todo, un postparto muy diferente al de, por ejemplo, su cuñada Kate Middleton. Y, de momento, parece que todo transcurre según los deseos de la nueva mamá...

Y es que si Meghan Markle intentó hasta el final dar a luz en casa, aunque finalmente tuvo que ser trasladada al hospital de Portland, sí que ha podido cumplir su voluntad de no exponerse al 'circo mediático' nada más ser madre, y a diferencia de la Duquesa de Cambridge, la de Sussex ha tardado dos días en posar ante las cámaras para ofrecer las primeras imágenes junto al Príncipe Harry y su bebé.

Pero Meghan Markle no solo ha marcado un hito con este posado a las 48 horas de ser mamá: el look que ha elegido para su presentación ante los medios junto a 'baby Sussex' también tiene un claro mensaje feminista. La Duquesa de Sussex ha aparecido ante los fotógrafos como una 'mujer real', con los signos de fatiga, cansancio e hinchazón propios del post-parto y con un vestido blanco de Givenchy (la misma firma de su vestido de novia) que no era ancho ni trataba de esconder la 'tripita' que aún conserva: al revés, su cinturón colocado (estratégicamente) bajo el pecho demuestra que ni una 'royal' reaparece estilizada y perfecta después de dar a luz.

¡Bravo, Meghan!

También te interesa...

- Vídeo: así ha sido la presentación de 'baby Sussex'

- Las primeras palabras del príncipe Harry tras ser padre

- Las fotos que nos gustaría ver en el Instagram de Meghan Markle y el príncipe Harry