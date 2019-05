11 may 2019

"Yo estoy encantado de ser gay porque yo creo que me ha hecho más fuerte emocionalmente", le decía Jorge Javier Vázquez a Bertín Osborne en su entrevista en 'Mi casa es la tuya'. Nunca más acertado después de conocer todo lo que pasó cuando era un niño con su sexualidad.

Eso sí, antes que nada aclarar que él mismo reconoce que recuerda esos hechos con el prisma de una persona adulta y madura: "Yo lo que te puedo contar ahora lo pienso a mi edad con una reflexión. Ni le tengo rencor, ni sentimiento de odio, en absoluto. Se murió con 59 años de un tumor y no ha podido disfrutar nada de mi vida. A mí me hubiera gustado tenerlo, llevármelo de viaje como a mi madre y estar con él, tener conversaciones con él pero no pude. No las tuve pero tampoco las eché de menos", explicaba al presentador que le preguntaba sobre cómo ha llevado esto todo este tiempo.

La figura de su padre fue muy importante e influyente en su vida. Y no ha sido para menos. Aunque murió joven y Jorge Javier no pudo disfrutar de su compañía ni su padre de la vida de su hijo, sus exigencias marcaron un antes y un después en su vida. "Su obsesión era que yo fuese a la universidad. Había una frase que él siempre pronunciaba que era: "Este no se me escapa". Es bueno pero para un niño es mucha presión. Yo era buen estudiante pero lo vivía con angustia. No se conformaba con aprobar, quería sobresalientes y notables".

No lejos de como lo imaginábamos, Jorge Javier describe a su padre con estas palabras: "Era una persona muy estricta, severa, recta, con un profundo sentido de la justicia y que conmigo fue muy duro". Para más, su sexualidad no ayudaba en esta relación y estar reprimido durante tanto tiempo le hizo ser como es ahora. "Yo siempre tuve la sensación de que le defraudaba. Y yo era el marica del bloque y yo de niño sabía que me gustaban los niños. 40 años atrás imagínate lo que era eso. Yo no podía hablar con nadie cómo vivía y cuáles eran mis emociones. Inaceptable".

¿Lo peor? Las cosas que tenía que escucharle en casa mientras el guardaba en secreto sus deseos más íntimos: "Mi padre: "Prefiero un hijo muerto que uno maricón". Si escuchabas esto en casa qué vas a contar".

