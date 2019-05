10 may 2019

Isabel Pantoja ha recibido el mejor regalo que podían haberle dado en la isla de 'Supervivientes 2019'. Ha llegado un pergamino y ella súper emocionada salió corriendo a cogerlo pues era el primero y le hacía ilusión. ¡Y tanto!

"La audiencia se ha pronunciado con un 85% y ha decido que puedes pasar una mágica noche en muy buena compañía en Cayo Paloma. Y tu compañero de colchón en tan paradisiaco lugar será Colate", ponía en el pergamino que, inesperadamente, iba 100% dirigido para ella. La tonadillera se puso a saltar y correr por la orilla de la playa mientras sus amigas se quedaban con la boca abierta.

De repente con su grandísima iniciativa se fue gritando por la playa "¡Chocolate! ¡Colate!". El otro concursante que no entendía que pasaba y a qué venía tanto aspaviento estaba un poco asombrado hasta que leyó el pergamino e Isabel le dijo: "¿Vamos o no?". Obviamente el le contestó: "Claro que sí, ¿cómo no vamos a ir?".

Ya en la maravillosa isla, con el colchón de los ingleses como decía Colate, reflexionaba sobre lo que le estaba pasando: "El sitio está espectacular. La compañía inmejorable. Nunca había estado en una noche así y menos contigo. Así que nunca olvidaré esta noche". Isabel tampoco, ya te lo decimos nosotros. Y esto no es todo. Los dos han reconocido que ha sido la mejor noche desde que están en la isla. Cuando Jorge Javier le pregunta que si hubo cucharita, Isabel Pantoja dice un sí rotundo. Pero claro, fue con sus respectivos peluches. ¿Les veremos dormir juntos más veces en 'Supervivientes'? Ojalá.

Y, pos si todo esto fuese poco, Chabelita da por hecho que hay algo sí o sí y da el visto bueno a Colate. "Yo a mi madre la veo entregadísima. Es evidente, sí que le gusta. Con todas las broncas que ha tenido se apoya en él, y por mi perfecto". Si es que al final todo queda en casa. Además, no olvidemos que Isabel Pantoja le confesó a sus amigas que estaba enamorada…

