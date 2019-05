13 may 2019

Hace unas semanas Violeta amenazaba con la posibilidad de abandonar el concurso de 'Supervivientes 2019'. Sin embargo, recobraba las fuerzas por participar y por vivir esa aventura junto a Fabio. Pero su salud impidió que así fuese y tuvo que abandonar el concurso para realizarse pruebas médicas.

Después de muchas especulaciones el programa ha leído un comunicado en el que explican detalladamente qué le sucedió a Violeta en 'Supervivientes' para que tuviese que ser evacuada incluso. "La semana pasada hablé duramente contigo debido a tu negativa de beber agua y bebidas isotónicas. A partir de entonces comenzaste a hacerlo pero el pasado martes continuabas experimentando náuseas, vómitos y mareos matinales. El equipo médico decidió hacerte unos análisis de orina y el jueves los resultados fueron positivos para el test de embarazo. En ese mismo momento la organización te comunicó la noticia y decidió apartarte del concurso para que volvieses a España y estuvieras en unas condiciones adecuadas a tu estado", cuenta el presentador con el asombro de muchos detrás, es especial de Julen. Además, a esto hay que sumarle que en las redes sociales se especulaba con que Violeta estaba embarazada y Julen hasta llegó a creérselo.

"Al día siguiente –continuaba el presentador-, se te realizó un estudio completo que incluyó análisis de sangre y pruebas de imagen que descartaron el embarazo pero evidenciaron otros resultados médicos que pudieron afectar el test de orina. Es decir, dar unos falsos positivos. En los estudios efectuados se te han detectado otros motivos médicos que con el ayuno y la deshidratación fueron los causantes de los síntomas que padeciste. Por todo ello debes comprometerte a mantener una buena hidratación y alimentación como el resto de tus compañeros".

Finalmente Violeta puede volver al concurso, pero debe seguir comiendo como el resto de sus compañeros porque si no lo hace le expulsarán irremediablemente de 'Supervivientes' y no podrá volver a concursar. A Fabio no le ha gustado este comentario.

