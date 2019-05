15 may 2019

A veces, ser apasionada puede tener consecuencias. Que se lo digan a Alba Carrillo, que defiende con tanta vehemencia sus argumentos en 'Ya es mediodía', que ayer vio cómo su camisa le jugaba una mala pasada en directo. Bueno, la fuerza con la que se expresa y el hecho de que uno de los botones estuviera algo suelto...

En un momento dado, a la modelo se le abrió la camisa, dejando a la vista su ropa interior. Tuvo que ser su compañera Isabel Rábago la que le advirtiera de lo que estaba pasando, porque ella estaba muy metida en su papel: "Se te está viendo el sujetador".

"Es que me lo he puesto aposta para que me lo vean ustedes, señores", era su respuesta, llena de naturalidad. Acto seguido, se abría aún más la camisa para que viéramos cuánto de bonito era el sujetador que había escogido esa mañana cuando se levantó y se vistió para ir a su puesto de trabajo.

Tras la anécdota, a Carrillo le costaba seguir el hilo de lo que estaba contando, pero lo cierto es que solventó este desliz de la mejor de las maneras.

Alba Carrillo con el sujetador al descubierto en 'Ya es mediodía'. pinit telecinco.

