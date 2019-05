15 may 2019

No suele contestar a acusaciones o informaciones, pero se ha traspasado una línea que Antonella Rocuzzo no está dispuesta a tolerar, La mujer de Leo Messi ha explotado en Instagram tras las declaraciones de Bárbara Diez, quien se supone que estuvo durante un año preparando la boda, hasta que decidieron apartarla por unos presuntos intereses económicos.

"El padre se empezó a involucrar en la boda y yo realmente no sé lo que pasó. Él empezó a aceptar muchos canjes, aceptó a hacerlo en un salón donde le daban el salón, la comida. Una pareja organizadora en Rosario les ofreció hacer la boda de canje y me llamaron para decirme que desafectaban nuestros servicios", ha relatado esta en el programa presentado por Mirtha Legrand.

Pagamos el 100% de los servicios prestados por cada proveedor"

Han sido estas palabras las que han provocado que Antonella se defienda. Lo ha hecho con un 'story' en su Instagram que reza: "Desmiento públicamente todo lo dicho por Bárbara Diez en el programa de Mirtha Legrand".

"Nuestra boda no fue un canje. Pagamos el 100% de los servicios prestados por cada proveedor. La desvinculación de la empresa de Bárbara Diez fue decisión nuestra y no de mi suegro", añade la WAG del Barcelona con notable tono de enfado. "Nuestra 'wedding planner' fue Cecilia Trabattoni, a quien elegí no solo por la amistad que nos une, sino por su gran profesionalidad. Nuestra boda fue una noche soñada", concluye.

