16 may 2019

Compartir en google plus

No tiene nada que ver con esa batalla, mediática y judicial que libra con su ex, Elena Tablada. Tampoco con ese niño al que él y Rosanna Zanetti daban la bienvenida hace pocas semanas -aquí su primera foto-. No, hoy David Bisbal salta a los titulares por una promesa que le ha hecho a su madre.

Y, ojo, porque están de testigos todos los telespectadores y el público presente anoche en el plató de 'La Voz'. ¿Qué es lo que pasó? Pues que una de las concursantes, Blanca Villa, que se presentó ayer ante el público en las audiciones a ciegas interpretó el tema 'Se nos rompió el amor', de Rocío Jurado.

El almeriense no lo dudó y se dio la vuelta. La melodía fue determinante para que tomase esa decisión. Porque para él, parece que ese tema de La más grande no es uno más. Al menos, por lo que explicó poco después, sobre el escenario y al lado de Blanca: es una de las canciones favoritas de su madre.

"Siempre me ha pedido que cante esta canción y nunca le he hecho caso. Pero lo haré", prometía. Ahora, no le va a quedar más remedio que echarse este tema emblemático a las espaldas y cumplir con lo que ha prometido delante de la audiencia de Antena 3.

Más noticias sobre David Bisbal...

- David Bisbal recuerda cómo conoció a Rosa López: "Fue antes de entrar a 'Operación triunfo'"

- El tierno detalle de David Bisbal y Rosanna Zanetti a su hijo Matteo

- La pulla de Elena Tablada a David Bisbal antes de los juzgados