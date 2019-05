17 may 2019

Se acabó el concurso para Aneth Acosta. La amiga de Chabelita Pantoja, a la aque iba a defender en plató en un principio hasta ese giro inesperado de los acontecimientos con su hermano dejando en la estacada a su madre, se convertía anoche en la segunda expulsada de 'Supervivientes 2019.

Cuando entró, parte de las miradas se posaron en ella para ver cómo era la relación con Isabel Pantoja, madre de su amiga. Ayer, pudimos comprobar que le da el visto bueno como compañía para la joven, porque la tonadillera se quedó muy tocada con su marcha. "Te quiero con el alma, no te pongas así porque me vas a hacer llorar. Tienes que ser fuerte, y tú, aquí, hasta el final", consolaba Aneth a Isabel.

Porque parece que la cantante es la única que la ha arropado en estas semanas de convivencia en Honduras. El resto de compañeros, casi en su totalidad, se han dedicado a tacharla de "bipolar" e, incluso, de que había ido al 'reality' para servir a la Pantoja. Y, de ser así, a la artista se le ha acabado el chollo. ¿Estaba tan compungida por eso?

Lo cierto es que, tras trasladarse a la palapa y someterse a la votación del público, la audiencia decidía que se Jonathan -a quien le espera una sorpresa en la isla- quien siga concursando y ella a la que le toque coger las maletas y volar hasta Madrid. Breve, pero intenso.

Aquí le tocará enfrentarse a las críticas de todo tipo. Es uno de los peajes que hay que pagar por salir en televisión. Entre las personas a las que vea la cara, Kiko Rivera, que fue más que sincero y contundente sobre ella: "A mí, la verdad, es que Aneth no me cae muy bien. Para mí la amistad es otra cosa, en todo caso será amiga de mi hermana, de mi madre no es amiga".

Próximamente, la veremos sentada en el plató de 'Supervivientes', respondiendo a unos y a otros sobre esta aventura en la que, seguro, le hubiese gustado durar más.

