25 abr 2019

Una de las claves para poder ir pasando los días en la isla de 'Supervivientes' de la mejor manera posible es hacerse con apoyos sólidos. Isabel Pantoja es consciente. Sobre todo, porque ya se ha llevado el primer disgusto en Honduras desde que llegara por todo lo que echa de menos a su familia.

Así las cosas, la tonadillera ya se habría procurado una pandilla. ¿A quién se ha arrimado? Pues, una de esas personas que pretende que sean de su confianza es Aneth, la amiga de su hija Chabelita. Si la cosa cuaja, será un problema menos para la joven y su hermano, Kiko Rivera, que defenderán desde el plató uno a cada una de ellas.

También parece haber congeniado con Toñi y Encarna Salazar, las Azúcar Moreno, que se incorporaban a esa lista de 18 concursantes hace tan solo unos días, siendo de las últimas en sumarle a las confirmaciones de los famosos que, desde esta noche, lucharán por hacerse con el triunfo en el más duro de todos los 'realities' de la parrilla de Telecinco.

Con quien parece que no se va a ir a pescar es con Violeta Mangriñán. "Sabía que no se iban a llevar bien con Violeta porque tiene un carácter muy fuerte", manifestó ayer Chabelita desde Madrid. Al margen de que esto sea así o no, lo cierto es que, tras la primera bronca de esta edición -entre la propia Violeta y Carlos Lozano-, la Pantoja decía no tener ni idea de quién era Violeta.

