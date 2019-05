17 may 2019

El abandono de las Azúcar Moreno de 'Supervivientes 2019' es aún más grave de lo que nos podemos imaginar. No quiere la productora dar a conocer todos los detalles contractuales pero Jorge Javier Vázquez se ha atrevido a enfrentarse a ellas en directo y decir que son falsas y mentirosas.

Justo antes de que fuesen a entrar las concursantes, Jorge Javier contaba cómo fue su expulsión y la tachaba de injustificada y poco profesional. Si lo que deberían haber hecho es guardar silencio entraron diciendo las Azúcar Moreno: "Tú dices que es injustificable pero para nosotros no es así, preferimos hacer esto, a hacer un mal concurso. La cabeza nos jugó una mala pasada".

Jorge Javier que tenía ganas de decirle cuatro cosas pero por respeto a la productora no podía hablar más de la cuenta les dijo: "Estáis mintiendo y por delicadeza no vamos a contar los entresijos contractuales porque si lo contásemos vuestra imagen quedaría peor de lo que ha quedado. El silencio os favorece".

Estáis mintiendo (...) Habéis sido una gran decepción" Jorge Javier Vázquez

Con la misma se dispuso a leer lo que tenía justo en frente y las Azúcar Moreno asentían con la cabeza y ponían cara rara ante las acusaciones de mentir y falsear su abandono. "Tengo que deciros que habéis sido una gran decepción personal y para mucha gente que había apoyado vuestra participación en 'Supervivientes 2019'. Vuestro abandono premeditado, superficial y poco profesional ha hecho que dicha decepción sea todavía más grande. Habéis demostrado una gran falta de respeto hacia el trabajo de muchas personas de esta cadena. Ya no sois personas gratas en Mediaset, tardaréis mucho tiempo en pisar un plató de esta casa", sentenciaba Jorge Javier sobre su futuro en televisión.

Ellas intentaban darle la vuelta a la tortilla y decir que las cosas no eran así que eran las que más perdían pero el presentador no se cansaba de explicarle a la audiencia que todo era una falsa: "Aunque intenten justificarse, están mintiendo, estaba todo preparado… Y lo que han hecho a la hora de romper el contrato se me han caído los pelos y yo jamás pensé que alguien podría utilizar esas trepas para abandonar un concurso. Es muy ruin y muy mezquino lo que habéis hecho, me habéis demostrado que no vais de frente. Llevo 20 años de profesión y jamás me había encontrado con algo así". Si fuese por él ha dejado claro que nunca más volverían a la televisión. "Insisto, están mintiendo", afirmaba antes de decirles adiós con un rotundo silencio de fondo en plató.

