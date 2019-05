15 may 2019

No ha sentado nada bien el abandono de Azúcar Moreno, que tendrán que pagar la multa correspondiente a productora -a pesar de las disculpas que pedían en directo el pasado domingo- tras no ser capaces de aguantar en el concurso. Alegaron un bloqueo mental y unos ataques de ansiedad que no han servido para aplacar el cabreo.

Porque si el "adiós, muy buenas" con el que se despidió de ellas Jordi González en el momento que le comunicaron la decisión fue cortante, las palabras de Jorge Javier Vázquez sobre el asunto no fueron más suaves. ¿Qué es lo que piensa el presentador de 'Supervivientes 2019' sobre esta marcha?

Lo que se me ha contado, no ha sucedido jamás"

"La producción del programa se siente traicionada, les parece poco profesional su actitud", confesaba antes de proseguir: "Yo conozco toda la verdad y vamos, la productora de 'Supervivientes' tiene motivos para estar muy, muy, muy enfadada con Azúcar Moreno. Muy enfadada. Porque a mí, lo que se me ha contado, no ha sucedido jamás".

Además, aprovechaba para salir en defensa de Jordi por las críticas recibidas tras despedirlas de esa manera tan brusca: "No he hablado con Jordi González, pero entiendo que tenía toda la información del mundo y que a lo mejor hay gente que le puede sonar brusco que un presentador se despida así de las concursantes, pero cuando un presentador tiene toda la información lo único que le sale es: 'Adiós, muy buenas'".

Pero aún hay más, porque el badalonés ve algo que huele mal en todo este asunto... "Lo que ha parecido raro es que justo después del abandono, al poquísimo tiempo, se empezara a promocionar su nuevo 'single'. Y justo que cuando se empezó a promocionar el 'single', con el videoclip, comenzaron a difundirse anuncios de 'abierta contratación', todavía fechas disponibles", explicaba en 'Sálvame'.

