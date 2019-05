14 may 2019

Las Azúcar Moreno han decidido abandonar irremediablemente el concurso de 'Supervivientes 2019'. "Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas. Nos hemos bloqueado", explicaban a la audiencia que está bastante decepcionada con la actitud de las concursantes. Una vez conocida su decisión final, tendrán que hacerse cargo de una gran deuda con el programa e igual su economía no está para tal.

Antes de conocer el procedimiento de la salida de las Azúcar Moreno de 'Supervivientes 2019', Joaquín Prat hizo una reflexión en la que hemos caído todos al conocer la noticia. "Van porque tienen problemas económicos. Yo también iría por dinero si lo necesitase y es muy respetable. Pero claro, vas a poner solución a tus problemas económicos y resulta que lo que has hecho es empeorarlo", explicaba en el programa. Pero Ana Rosa Quintana les defiende y explica que una cosa es verlo y otra estar allí: "No han podido psicológicamente".

Tras conocer la decisión de las concursantes a abandonar el programa, la organización ha intentado ponerse en contacto con ellas y persuadirlas para no cometer tal aberración. No sólo eso sino que las separaron a las hermanas para que no se influyesen la una a la otra. Pero no. "Por parte de la organización se ha hecho todo lo posible porque las hermanas se quedaran en el concurso", explicaba el colaborador de 'AR'.

Como era de esperar "El abandono no va a ser gratuito" y conociendo que tendrán esta deuda y cancelaron la gira que tenían prevista, su economía se vuelve un poco gris para más, Toñi tiene embargado su sueldo hasta satisfacer una deuda que tiene con su abogada según Prat. "Tendrán que pagar la penalización. Una penalización elevada que se suma a una gira que han suspendido. Dejan de ganar por un lado y por otro. La organización está muy enfadada. Hay que buscar dos personas para Azúcar Moreno y ellas no lo han puesto fácil", explican en el programa donde reconocen que "Ni sus propios familiares están contentos con las explicaciones que han dado".

Más noticias sobre las Azúcar Moreno

- Las Azúcar Moreno abandonan 'Supervivientes' definitivamente

- Isabel Pantoja, traicionada por las Azúcar Moreno en 'Supervivientes'

- 'Supervivientes 2019': Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno, evacuadas de la isla