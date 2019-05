17 may 2019

Mucho se ha opinado esta semana sobre la discusión entre el marqués de Griñón y su esposa, Esther Doña. Los hechos ya los conocen. Tras una cena tensa el pasado mes de febrero, la pareja se enzarzó en una discusión que subió el tono, tanto que los vecinos del céntrico hotel avisaron a la policía. El marqués pasó una noche en el calabozo y al día siguiente la jueza le dejó en libertad, sin denuncia de por medio. Una situación que, como una jueza de violencia de género me comenta, sucede, por desgracia, casi todos los días en la capital, aunque no acapara titulares. La mayoría de los episodios, afortunadamente, terminan con final feliz.

Resulta machista pensar que Esther ha perdonado al marqués para no perder privilegios, de los que quizás no gozaba antes de su unión con él. O al contrario, que el violento es el hombre siempre en este tipo de situaciones. Si no hubieran sido quienes son, no hubiera trascendido y se hubiera quedado en una discusión que tiene un matrimonio corriente. No seamos cínicos, que todas las parejas las tienen. Ellos se apresuraron a enviar un escueto comunicado en el que confirman la vigencia y solidez de su relación matrimonial.

Está claro que ambos habrán cedido, como en todas las discusiones, y que la unión no se va a romper, y menos ahora, tras este incómodo episodio, porque agravaría la situación. Mejor que sea el tiempo el que ponga las cosas en su sitio. Me comenta una reconocida compañera del sector que al marqués le dejaron todas sus anteriores ex. Vamos, que fueron ellas la que tomaron la iniciativa.

Y justo en la semana en la que aristocracia sale a debate, Sonia Bolín, vizcondesa de Almocaden, confiesa a nuestra colaboradora Beatriz Cortázar lo que tuvo que sufrir para salir de la jaula de oro en la que la tenía recluida su marido millonario, machista y maltratador. Un testimonio valiente que no pueden dejar de leer en la revista de esta semana. Eso fue hace años, por eso justo me niego a creer que Esther o Carlos estén intentando aparentar nada que no sea cierto. En ese aspecto hemos avanzado mucho, tanto a nivel legal como en medidas de carácter social. Lo triste es quitarse el estigma del maltrador/a o violento/a cuando se utiliza de forma frívola, para hacer daño al otro o conseguir un titular. Hay pecados que la sociedad y los medios no perdonan, aunque sea el que más se cometa.

