18 may 2019

El pasado 1 de mayo el mítico portero español Iker Casillas sufría un infarto que dejaba a todos sus seguidores y a los que no, también, en vela. Temen su retirada definitiva del fútbol. Retirada que algún día llegará. Pero, tal y cómo está su estado de salud, le insisten en que se pronuncie sobre qué piensa hacer al respecto.

Para Iker Casillas y Sara Carbonero ahora todo vuelve a la normalidad, sonríen y comparten fotos de recuerdos que no quieren pasar por alto. Ahora destacan que las cosas más pequeñas son realmente las que más felices le hacen y no es para menos. Después del susto del infarto que sufrió el futbolista la pareja está más que centrada en recuperar su tranquilidad.

Buenas a tod@s:

Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad. Ayer tuve revisión con el Dr.Filipe Macedo. Todo muy bien. Eso sí que es una gran noticia que quería compartir con todos! — Iker Casillas (@IkerCasillas) 17 de mayo de 2019

Iker sigue viéndose con los doctores como era de esperar para saber cuál es su evolución y pronóstico que puede afectas a su carrera profesional. Pero el portero insiste: todavía no es su momento y toda España aplaude y sonríe por ello. "Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad. Ayer tuve revisión con el Dr.Filipe Macedo. Todo muy bien. Eso sí que es una gran noticia que quería compartir con todos!" escribe en su perfil de Twitter tranquilizando a todos sus seguidores.

Piqué, este sí se queda. Y menos mal. Cuando salió del hospital ya había contestado a esta tediosa pregunta en la que seguro no quiere pensar diciendo: "No sé qué pasará en el futuro, pero creo que lo más importante era estar aquí y poder transmitir cómo me encuentro. Muchas gracias de nuevo y nos vemos muy pronto". ¡Tenemos Casilla para rato! Y nos alegramos mucho por ello.

