7 may 2019

Ha sido un susto muy gordo que le va a hacer replantearse su carrera y su vida, pero Iker Casillas valoraba ayer, a su salida del hospital portugués donde fue intervenido de urgencia tras sufrir un infarto, el hecho de estar allí delante de la prensa. De poder contarlo.

Y, del mismo modo que tuvo palabras de cariño hacia la prensa y los doctores que le han tratado, una vez en casa quiso lanzar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores en las redes sociales. Porque este mal trago también le ha servido para comprobar que el cariño que siempre le tuvo la gente sigue intacto.

Estoy superemocionado por todas las muestras de cariño"

"Gracias, gracias y mil veces gracias. Gracias por la preocupación, gracias por los mensajes, he estado al tanto de todo. Solo deciros que un fuerte abrazo, y que estoy superemocionado por todas las muestras de cariño que me habéis dado. Ahora a recuperarse, que es lo que toca, pero todo está bien y en calma. Un abrazo grande", se escucha decir al guardameta en ese pequeño vídeo que no tardaba en hacerse viral.

Muchos compañeros de profesión, algunos de ellos con los que compartió vestuario, no tardaban en responder bajo esa grabación que difundía Iker en su cuenta de Twitter. Santi Cazorla, Fernando Sanz, Fernando Morientes, Pedro Mosquera... Todos ellos le mandaron un nuevo soplo de aliento en medio de una situación desgradable de la que ya ha pasado lo peor.

