18 may 2019

La pareja anunciaba hace unos días el nacimiento de su cuarto hijo por gestación subrogada. El pequeño ya está en casa, ya sabemos su nombre y hemos visto su cara. Kim Kardashian y Kanye West nos tienen enamoradísimos con la familia que están formando.

"Hermoso día de las madres con la llegada de nuestro cuarto hijo. Somos bendecidos más allá de toda medida. Tenemos todo lo que necesitamos" le escribe Kanye West a Kim Kardashian en un mensaje de texto del móvil. Ella comparte la captura de pantalla y ¡sorpresa!, va adjunta una foto de su hijo.

El pequeño tiene por nombre Psalm West, que es el texto que acompaña a la imagen de Kim Kardashian. Una madre más que orgullosa que tras el nacimiento de su hijo compartía un tweet haciéndoselo saber al mundo entero con un: "Él ya está aquí y es perfecto". Y no es para menos la emoción.

Todo el mundo especulaba que su estancia en Nueva York no era por la Gala del Met sino por la llegada de su hijo y por coincidencia o no, casi sucede a la vez. No siquiera Kris Jenner sabía nada como mismo contó Kourtney Kardashian en una entrevista con Ellen Degeneres: "Mi madre ni siquiera lo sabe, pero la madre subrogada de Kim se ha puesto de parto y ya está en el hospital".

Según han especulado el nombre tiene un significado religioso pues se puede traducir en castellano como Salmo, que hace referencia a una composición musical o poética en la tradición cristiana y judía. No es de extrañar puesto que ya se ha declarado que Kanye West cumple estrictamente con sus servicios dominicales.

Nos morimos de ganas de ver a North, Saint, Chicago y ahora, a Psalm West juntos. ¡Casi al completo el clan Kardashian!

