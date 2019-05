18 may 2019

El abandono de las Azúcar Moreno ha sido calificado por Jorge Javier como injustificado y poco profesional. Ellas se defendían diciendo que "la cabeza les jugó una mala pasada", pero el presentador insistía mirando a la cámara que estaban mintiendo.

Todo el mundo parece estar enfadado con las Azúcar Moreno por lo que han hecho a la cadena de Mediaset y nadie sabe realmente por qué. Jorge Javier Vázquez dejó claro que por delicadeza no van a contar los entresijos contractuales porque si lo contasen su imagen quedaría peor de lo que ha quedado. "El silencio os favorece", le decía el presentador que pedía que dejasen de mentir a la audiencia y al programa.

Después de decirle delante de toda España que eran una decepción para todo el mundo, les dijo expresamente: "Ya no sois personas gratas en Mediaset", y si fuese por él no volvían a actuar al menos en televisión. Las Azúcar Moreno no daban crédito a lo que decía el presentador y pensaban que lo exageraba todo un poco. Pero lo cierto es que les acusan de traición, pacto y falsear y ellas no dicen expresamente un "eso no es así".

En el programa de 'Ana Rosa' han especulado con las posibles causas de su abandono pero sobre todo con las posibles causas del enfado de Mediaset con las cantantes. Si se cumple lo que piensa Joaquín Prat, no es para menos el enfado de la cadena. "Lo que podemos elucubrar, escuchando a Jorge y a las Azúcar Moreno es que ellas reciben un anticipo por pasar las dos primeras semanas y a las dos primeras semanas ellas abandonan", dice Joaquín Prat que apunta que las Azúcar Moreno se han quedado en sacarina.

Lo peor es que, como ellos mismos comentan, ellas insistieron mucho para entrar en el programa. ¿Y ahora lo abandonan? El precio que se paga por abandono no es poco, pierden lo que ganan en 'Supervivientes' y además Toñi Salazar se encuentra con un sueldo embargado y el piso desvalijado.

