17 may 2019

"Personas 'non gratas' en Mediaset". Esa era la frase que resonaba ayer en los hogares de todos los que tenían puesta la gala de 'Supervivientes 2019'. Las pronunciaba su presentador, Jorge Javier Vázquez. Las destinatarias eran unas Azúcar Moreno que han abandonado el 'reality' y que deben de haberlo hecho liando una muy gorda que la cadena está tapanda.

Han pasado ya cinco días y sigue coleando ese abandono sobre el que se ha hablado y escrito largo y tendido. Por la mañana, en 'El programa de Ana Rosa', de lo que se hablaba era del dinero que podrían haberse embolsado las hermanas Salazar de haber aguantado. Un pastizal que, ahora, ha volado.

Era Pepe del Real es que desgranaba todos esos billetes que se podían haber metido en el bolsillo y que han decicido tirar por la borda. Según los cálculos del colaborador de Telecinco, estas podrían haber ganado, entre las dos, 420.000 euros por su paso por la isla. Una cifra que se habría quedado en la mitad al restarle los gastos de representación y los impuestos.

Una cantidad a la que se podrían sumar unos 60.000 euros más por entrevistas y apariciones en medios. Pero, ojo, porque Del Real apuntaba que, de momento, no pueden aparecer en medio alguno: "Hay una cláusula del contrato que han firmado, que es leonino, que dice que no podrán hacer entrevistas hasta que no finalice esta edición de 'Supervivientes'. Es un contrato muy suculento y muy serio".

Una consideración a la que se suma la que hizo Jorge Javier ayer, de que pisaron el plató porque tenían que rendir cuentas tras la jugada que habían realizado, pero les dejó más que claro que tenían que ser conscientes de que jamás volverían a pisar esa casa. ¿Qué es lo que habrán hecho por detrás para que el badalonés fuese tan duro con ellas?

