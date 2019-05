20 may 2019

Las Campos han dicho adiós a 'Sálvame' supuestamente para siempre. No quieren volver a sufrir los recuerdos buenos y malos que ese plató les ha dado. Pero unas lo sufren más que otros según Carmen Borrego y no se refiere a Lydia Lozano o Terelu Campos.

"Yo estoy mejor. En general estoy mejor. He pasado días malos, malos físicamente, malos psicológicamente. Replanteándome si realmente me he equivocado. Yo creo que cuando uno hace las cosas uno no debe pensar que se equivoca", le dice Carmen Borrego a Emma García que le ve y le dice que la primera impresión que tiene es que se ve mal.

Se ha sincerado con Emma García y le ha asegurado que cuando se enteró que había un polideluxe en el que el tema llevaba la palabra Campos, lo pasó bastante mal. "Lo pasé mal porque pensé que iba a ser algo de mi madre. Cuando a mí me dicen voy a hacer algo contra tu madre yo me vuelvo loca", dice la ex colaboradora que asegura que más que miedo lo que siente es preocupación por las cosas que pueden decir, y dañar su imagen sin que sean ciertas.

Respecto a su hermana, como ella misma había dicho anteriormente, le da mucha pena. Terelu Campos habló al respecto en otra entrevista y admitió que Carmen Borrego le mandaba mensajes pidiéndole que no se fuese y los ignoró. "En 'Sálvame' hay personas que son grandes amigos de Terelu. Y hay otros que querrán menos a Terelu. A mí me da pena que Terelu se haya ido de Sálvame'. Mi claro ejemplo es Mila que sé que tienen una buenísima amistad y Mila se ha preocupado siempre muchísimo por Terelu. Yo tengo menos amistad por ella pero no puedo decir que no le tengo aprecio", dice sobre aquellos que ahora se dedican a criticarlas por su abandono.

"Yo me lo encontré en directo como se lo han encontrado todos. Me da pena porque 'Sálvame' le ha dado mucho y ha sido parte de su vida y también se lo ha pasado muy bien. A mí lo que más pena me da, en el caso de que se haya ido por mí, yo le pido disculpas", termina diciendo Carmen Borrego para anunciar que estará dado una entrevista con Emma García en la que piensa hablar de todos sus compañeros del programa…

