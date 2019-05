21 may 2019

Los líos entre Raquel Bollo y la familia de Chiquetete son cíclicos y tenemos nueva entrega. Parece ser que la colaboradora de 'Sálvame' ha pedido la pensión de viudedad, a pesar de que llevaba años sin estar con el cantante. Algo que no ha sentado nada bien a los hijos del difunto, que han cargado contra ella.

Ayer era la Bollo, aprovechando el espacio televisivo en el que trabaja, la que daba la réplica a las críticas que está recibiendo por la espalda tras tomar esta decisión de reclamar lo que le pertenece. "Yo por primera vez voy a decir lo que siento", comenzaba, ta dando a entender que iba a abrir una nueva guerra.

"Pensé que no era una guerra que quería iniciar Carmen Gahona y que venía de la hija de Antonio. Yo pido la paga de orfandad de mi hija porque le pertenece. ¿Es huérfana no?, que su padre no la viese era su problema, su padre la reconoció. Son huérfanos mis dos hijos, porque os guste o no os guste yo los he parido. Esos niños han nacido fruto del amor en ese momento, os guste o no os guste y eran hijos de él, como vosotros habéis sido y sois hijos de él", continuaba Raquel.

Mis hijos nunca han pedido nada, lo único que les hubiera gustado es tener una figura paterna"

"Tienen unos derechos porque están reconocidos, porque llevan sus apellidos, porque llevan su sangre, muy a pesar mía y porque el estado, no ni vosotros, ni vuestra madre, ni su otra pareja tengan que darles nada, porque si fuera así igual no lo hubiese pedido. Es un derecho que tiene mis hijos como huérfanos y yo como viuda, porque estuve diez años casada con él. Os guste o no os guste, es un derecho que yo tengo, lo cojo y punto y no le doy más vueltas", añadía muy enfadada, dejando más que claro que va a luchar por sus hijos hasta el final.

Y finalizaba: "No sé quien inicia esta guerra, lo vuelvo a repetir, no sé si es Carmen Gahona o los hijos de él. No me estoy metiendo con vuestra madre porque esa señora ha sido siempre súper elegante y jamás le pediría un dinero que tuviera que darme ella. Como jamás os pasaría la deuda, que podría haberlo hecho, que tiene este señor contraída conmigo. Yo renuncie a la manutención mía cuando yo entré a trabajar, a partir de ahí hay una manutención a mis hijos de 500 euros por año. Mis hijos nunca han pedido nada, lo único que les hubiera gustado es tener una figura paterna".

