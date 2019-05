21 may 2019

¡Que te compre el Miguel la maleta! Hemos escuchado una y otra vez en 'GH', en 'Sálvame' y lo viral que se ha vuelto en redes sociales. Ahora Belén Esteban no quiere saber ni rastros del dichoso audio que no quiere volver a escuchar y ha intentado destruir.

"¿Cuántas veces quiso Belén Esteban abandonar 'Gran Hermano' y al final fue la ganadora? ¿Cuántas veces pedía la maleta?", decía Rafa Mora insinuando que si tanto se mete con Isabel Pantoja por qué lo hizo ella. Y salió entonces el famoso tema de la maleta. "Yo no pedía la maleta. Le pedía que le compraran la maleta a la Andrea. Así que te informas cariño", le esputaba Belén Esteban que no pasa ni una.

De repente suena el audio: "¡Que te compre el Miguel la maleta!" le decía a Andrea desde el confesionario de su maravillosa edición de 'GH' en la que al final resultó ganadora. "Me lo prometisteis, eh. ¡A destruirlo! Me disteis vuestra palabra, no tenéis palabra", decía mientras se iba a parte de realización y hacía al técnico cargarse el audio. "¡Ya está destruido!" anunciaba victoriosa.

"El señor director me dio su palabra pero ya veo por donde se la pasa. A unas tanto y a otras tan poco", ¡zasca para el director! Belén tuvo un programa complicado y anunció que si lo que querían era ponerla de mala leche que pusiesen el audio que seguro que lo conseguían. Los tensos minutos se vivieron con Paz Padilla también con el técnico y amenazando a Belén de broma que el audio seguía existiendo. El pobre técnico sólo decía: "Yo soy un mandado", mientras Belén discutía con el director del programa.

