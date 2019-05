19 may 2019

Hace casi un mes que Terelu Campos anunció que abandonaba definitivamente 'Sálvame' tras los continuos ataques a ella y a su familia, y todavía sigue generando polémica entre sus compañeros colaboradores. Esta vez entre Belén Esteban y Lydia Lozano, que han protagonizado uno de sus enfrentamientos más tensos este sábado en el plató de 'Sábado Deluxe'.

Lydia se ha sometido al polígrafo de Conchita y ha tenido que contestar a preguntas muy comprometidas como si creía que la mayor de las Campos había estado más protegida en el programa que ella. La respuesta de la periodista ha sido clara y contundente: sí cree que haya tenido favoritismos, y ha puesto un ejemplo: "Me consta que Terelu fue avisada cuando nos amenazaron con despedirnos. A ella le mandaron un mensaje para tranquilizarla, a mi no".

Una opinión que le ha costado la bronca con Belén Esteban, que no ha podido resistirse a contestar a su compañera de profesión. "¿Te puedo hacer una pregunta, Lydia? ¿Tú crees que a ti no te han protegido nunca en Sálvame?", comenzaba la princesa del pueblo.

A lo que prosiguió ante la negativa de Lydia de contestar a esa pregunta fuera del polígrafo: "¡A mí se me ha protegido! Yo he dado mucho, me he metido mucho en el barro pero sí reconozco que se me ha protegido, pero a mí y a muchos compañeros. A Lydia también. Si tú dices que se ha protegido a una, tienes que ser honesta y decir ‘a mí también se me ha protegido’ ¡Eso es lo que pienso! Los que nos hemos dedicado a vender nuestra vida y aunque lydia sea periodista, muchas veces ha sido personaje y se ha sentado en la misma silla en la que me he sentado yo", respondía la Esteban muy cabreada.

