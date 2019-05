21 may 2019

La guerra judicial entre Johnny Depp y su expareja Amber Heard continúa. A pesar de que en una primera denuncia alegara que el actor abusó de ella en varias ocasiones, ahora es él quien afirma que las cosas sucedieron al revés: "Ella fue la perpetradora, y yo la víctima", señaló, reclamando 50 millones de dólares (alrededor de 45 millones de euros).

"He negado con vehemencia las acusaciones de la Sra. Heard desde que las hizo por primera vez en mayo de 2016 cuando ingresó a la corte para obtener una orden de restricción temporal con moratones pintados que los testigos y las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran que no poseía los días de la semana anterior", confesó el intérprete. "Seguiré negándolos por el resto de mi vida. Nunca abusé de la Sra. Heard ni de ninguna otra mujer", dijo.

Así, aseguró que él era la víctima, y que su exmujer siempre que se drogaba y bebía alcohol, cometía "innumerables actos de violencia doméstica causándole daños corporales graves", así añadió: "Me golpeó, me dio un puñetazo y me dio una patada... lanzó repetidamente objetos a mi cuerpo y a mi cabeza, como botellas pesadas, latas de refrescos, velas encendidas, mandos de televisores y latas de disolventes de pintura que me hirieron gravemente", aseguraba.

Por su parte, Eric George, el abogado de Heard, ha negado todas las acusaciones del protagonista de 'Piratas del Caribe' y que, con todo esto, su único interés es "revivir su carrera profesional".

