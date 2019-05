21 may 2019 Corazón

Nos dio un susto enorme hace un par de semanas y parece que no se le ha olvidado. Que hay un halo de nostalgia y temor que aún pesa en su corazón. Ese que sufrió un infarto cuando muchos disfrutaban del puente de mayo. Iker Casillas celebró ayer su 38 cumpleaños y, parece, no fue el mejor de su vida.

Al menos, así lo que asegurado él mismo en su cuenta de Instagram, donde ha agradecido el cariño de la gente, pero ha dejado a muchos preocupados por el tono de sus palabras. "Esta vez, no ha sido un gran cumpleaños", comienza Iker, que ha preocupado a sus seguidores.

"Estoy seguro, que en algún momento de vuestras vidas os ha pasado alguna cosa ese día o días atrás que hace que no tengáis tanto buen recuerdo. No estamos exentos de que eso nos pase. Aún así, he tenido que posar y mostrar esta cara algo alegre", continúa el portero del Porto, de quien ya se dice que ese problema cardíaco le va a llevar a dejar la práctica del fútbol profesional.

"Tengo que estar feliz, feliz porque desde hace 20 días uno sigue estando aquí con vosotros. Los 37 se fueron... ¡menos mal! ¡Qué nos traerán los 38...por ahora, verlos!", prosigue antes de rematar: "PD: gracias a todas aquellas personas que se han tomado un minuto de su tiempo para felicitarme por esta red social.

