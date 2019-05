22 may 2019

Carlos Lozano y Chelo García Cortés vuelven a enfrentarse en 'Supervivientes 2019'. Casi no pasa ni un día y ya se están odiando otra vez. Y eso que Mónica Hoyos fue quien dio el alegato por Chelo cuando Carlos Lozano fue el primero en levantar la mano. ¿Qué ha pasado esta vez?

Los concursantes se encuentran ahora junto a Lydia, Dakota y Oto en la isla de los Señores. Al parecer todo iba de ellos tres y Carlos y Chelo por otro lado. Pero la comida y la competencia les ha enfrentado y muchísimo. "Tenemos el plan b que es sandía y latas. No sé dónde está la desesperación", decía Carlos Lozano a los demás que querían hacer votación para hacer fuego con leña mojada.

Cuando se dio cuenta que no podía llevarles la contraria, se fue a contarle a Violeta lo que estaba pasando: "Ellos tres están muy unidos y Chelo y yo no nos queda más remedio que unirnos. Además es en todos los sentidos, es un tres dos hasta que saquemos a uno a la palestra. Los respeto porque tengo una hija de 14 años y tengo que respetarlos". Pero después de conseguir por fin comida y unirse él al resto, tuvo el enfrentamiento con Chelo que tarde o temprano iba a llegar.

"Que somos un equipo y que nos pongamos de acuerdo en hacer las cosas. El triunfo es de todos y no es sólo saber quién más pesca", decía el concursante en voz alta aunque minutos antes hablaba mal de Chelo porque no había pescado nada con su cebo de cangrejo. "Entonces cuando no pesquemos no digas que no pescamos", le contesta ella. Carlos Lozano se enfada muchísimo, empieza a gritar y zanja la discusión con un: "No es así. Estás irritada, cabreada y ofendida. (…) Como las niñas pequeñas. Lo que tienen que hacer es expulsarte".

Más noticias sobre 'Supervivientes 2019'

