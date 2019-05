21 may 2019

Desde sus primeros minutos en la isla tras saltar del helicóptero, todo el mundo veía la complicidad que seguía existiendo entre Carlos Lozano y Mónica Hoyos. Más que complicidad hay cariño y como se ha demostrado con los alegatos, mucho respeto. ¿Podrían tener algo más?

No han dado el gran paso como para adivinar si tendrán algo más o no, pero lo cierto es que ella lo pone en su lista de supervivientes el número uno y él llora dando su alegato porque ella se quede en la isla. Y, como no, los abrazos que no falten.

En el momento en el que los concursantes se han tenido que posicionar a favor o en contra de los que estaban nominados y dar su máximo apoyo, Mónica Hoyos lo tuvo claro: "Quiero que se quede Carlos. Es un gran superviviente de la vida y aquí lo está demostrando. Tiene mucha gracia y talante, que a veces se cabrea pero también hace falta" le dijo. Ipso facto de acabar su alegato se fue corriendo hacia él a darle un abrazo de máximo apoyo.

Pero, no es tan sorprendente como que hace una semana él la defendía a ella para que se quedase en 'Supervivientes 2019'. Tenían que elegir a un defensor y Mónica se decantó por el padre de su hija porque tiene una voz fuerte, impone y es muy decidido pero no fue así. "Yo creo que Mónica se debe quedar porque ha empezado con fuerza, tiene mucha ilusión. Todo lo hace por su pequeña porque está muy orgullosa de ella. Se lo merece", decía con un nudo en la garganta y las lágrimas brotando. "¿Estás llorando?" le preguntaba ella, y él contestaba con un tímido "Si".

