22 may 2019

No es la primera vez que Anabel Pantoja habla de sus deseos y sus planes de ser madre. Lo quiere mucho. Tanto que se ha fijado un calendario para experimentar con la maternidad y le lanza un mensaje a su pareja, Omar: lo hará con él o sola. No le importa, pero el plazo está fijado.

A a sus 32 años, tras haber encontrado la estabilidad con el canario, con un trabajo en 'Sálvame' y habiéndose mudado a Madrid para tener mejores conexiones con la tierra de su pareja, Anabel tiene más que claro que ha llegado la hora de ser madre. Así que, se pone una fecha límite de aquí a un año para traer al mundo un bebé.

"Mis sobrinos son todo. Les echo mucho de menos. Son parte de mis rutinas, siempre quiero saber de ellos... Cuando les veo experimento una sensación que nunca antes había experimentado. Les quiero mucho a los cuatro", comenzaba explicando en 'Sálvame'.

"Quiero ser madre cuando pueda. Me gustaría que mi hijo no se llevara demasiado con mis sobrinos, para que compartieran momentos", explicaba, refiriéndose a los hijos de Kiko Rivera y el de Chabelita, porque ya ha puesto de manifiesto en más de una ocasión que para ella son como sus hermanos.

"Me gustaría hacerlo en el momento idóneo. No sé cómo me irá el año que viene, pero me gustaría hacerlo estando reforzada en trabajo y en todo. Cuento con mi pareja, obviamente, pero si no la tuviera, sería madre soltera segurísimo. Tiraría para adelante", añadía, dejando claro que, en el momento menos pensado, nos dará la noticia.

