22 may 2019

Han tenido que pasar dos mujeres por la vida de su ex, Kiko Matamoros, para que Makoke confirme lo que era algo más que evidente: que mantiene una relación sentimental con Tony Spina -con quien hace unos días confesaba haber tenido relaciones sexuales-, con quien comenzó el coqueteo durante su estancia en 'GH VIP', a principios de años.

Ahora, la pareja ha posado en la portada de la revista 'Lecturas' para hablar de lo felices que son el uno al lado de la otra. Y viceversa. Lo hacen en un reportaje en el que posan de lo más 'sexy' y en el que demuestran que los 19 años de edad que les separan no van a ser un obstáculo para andar con paso firme hacia el futuro.

Ella, además, le lanza un dardo a Matamoros, que recordemos le derivó hace unas semanas su deuda con Hacienda dejándola en una situación más que comprometedora. "No me sentía tan amada con Kiko", es la declaración que se puede leer en la portada del mencionado medio y que no va a sentar nada bien al colaborador de 'Sálvame'.

No tardaremos en ver la reacción de este, porque hoy, como cada miércoles, tiene una cita con la audiencia de Telecinco como defensor de la audiencia del programa en el que trabaja. Un espacio en el que ha alimentado todas sus polémicas y los episodios que ha vivido su vida dese esa separación de Makoke.

Tampoco creemos que le haga gracia la declaración de lo fogosa que fue la primera noche que pasó junto a Spina: "Nuestra primera noche fue muy pasional. La vecina se quejó". Veremos cómo contesta Kiko, que ayer se dejaba ver en la plaza de toros de Las Ventas, en el marco de los festejos de San Isidro.

