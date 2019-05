12 may 2019

Tras unas semanas en silencio y recuperada de su accidente de tráfico, Makoke se ha sentado en el plató de 'Sábado Deluxe' para someterse al polígrafo de la verdad de Conchita, en el que se ha mostrado muy sincera y ha hablado sin tapujos sobre todos los asuntos que actualmente vapulean su vida.

Uno de los temas principales de la entrevista ha sido el pie de guerra que aún mantiene con su ex pareja Kiko Matamoros, quien recientemente le derivó una deuda con Hacienda de 1,2 millones de euros, por lo que Makoke está teniendo que hacer frente a una cantidad de dinero que actualmente no posee.

Así, en medio de su inestabilidad económica ha aprovechado para mandarle un mensaje muy claro a su ex: "Para ya, para de insultarme, he salido de tu vida. Si no te gusta te aguantas".

Y entre líos familiares que han resultado ser ciertos, como que Anita Matamoros (hija en común de ambos) se posicionó a favor de su madre tras el divorcio o que Laura Matamoros sí le hizo una oferta a Makoke para comprar su dúplex de Majadahonda, llegó la bomba de la noche: la malagueña confesó hasta donde llegó su relación con Tony Spina.

Makoke negó al polígrafo que hubiera mantenido relaciones sexuales durante el affair con el que fuera su compañero de concurso en 'GH Vip'. Y la respuesta fue clara: "miente". Finalmente, ha aclarado entre risas que es un tema del que no quería hablar: "Es una parcela muy bonita de nuestra vida que no hemos querido hacer pública".

