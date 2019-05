22 may 2019

Sara Carbonero e Iker Casillas no están pasando los mejores momentos de sus vidas. La periodista contó en sus redes sociales que había sido intervenida por un tumor maligno en un ovario. "Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", contaba a todos sus seguidores.

El 1 de mayo la familia se llevó uno de sus sustos más grandes con el infarto de Iker Casillas y cuando más contentos estaban y nos hacían saber que Iker se reincorporaría pronto llegaron peores noticias. Él, para no faltar a sus seguidores, publicó una foto de agradecimiento por su cumpleaños y todas las felicitaciones que estaba recibiendo. Sin embargo, ya dejaba claro que estaba siendo el peor cumpleaños de su vida.

Nadie entendía muy bien por qué hasta que luego Sara Carbonero en sus redes sociales puso aquel desgarrador texto en el que contaba que había sido intervenida por un tumor maligno en un ovario. Por suerte lo pillaron a tiempo aunque aún le queden unos meses de lucha. Todos los famosos se volcaron con ella y con la familia, pero Iker le ha dado un mensaje que no da lugar a dudas de que son fuertes y lo afrontarán de la mejor manera posible.

Iker Casillas le da fuerzas a Sara Carbonero tras su opración de un tumor maligno en un ovario.

"Un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero", escribía el futbolista en uno de los comentarios. Obviamente nadie quiere naufragar en un mar tan turbulento como este, pero la pareja se da mucha fuerza mutuamente y superaran todo lo que está por venir. Las palabras de apoyo de todo el mundo y de agradecimiento por parte de ellos no van a faltar.

