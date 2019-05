22 may 2019

Estar encerrado en una isla como la de 'Supervivientes' provoca que todo se viva de una manera más intensa. Los amores, las broncas y los desamores. Y en menos de un mes, Fabio y Violeta lo han podido experimentar en sus propias carnes. Sí, porque la pareja, tras tener una fuerte discusión, rompía delante de la audiencia del 'reality'.

Todo comenzaba cuando Isabel Pantoja le pedía a Violeta que les diera comida y esta se negaba. Era su propia pareja el que la reprendía: "Parece que nosotros le estamos robando las cosas". A ella no le sentaba nada bien el comentario y le respondía: "Se me ha caído la venda de los ojos".

Era ahí cuando llegaba el punto culmen de la bronca, cuando Fabio aseguraba que la mujer con la que estaba comenzando a tener una relación, estaba "loca". Violeta estallaba en cólera: "A mí no me llames loca. No me faltes al respeto". Poco después, en conversación con Mónica Hoyos, dejaba claro que se había terminado. Que no quería saber nada más de él mientras no pudiera perdón.

Todo este episodio viene precedido por la frialdad con la que Fabio ha tratado a Violeta desde el principio, algo que hasta el propio Jorge Javier Vázquez le echaba en cara. Este se defendía alegando que acababa de salir de una relación de 4 años y necesitaba algo de tiempo y espacio.

Ahora, parece va a tener todo el del mundo. Salvo giro inesperado, la pareja de 'Supervivientes', ya es ex.

