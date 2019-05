7 may 2019

A Tamara Gorro le encanta el 'hype' -expectación-. El sábado contaba por Instagram que se había hecho un radical cambio de look pero después de tres días no había dado pistas de si era un corte o se había teñido el pelo por completo. "Me da miedito... pero creo que acertaré. ¿Qué pensáis que me voy hacer?", preguntaba a sus seguidores. Ha sido hoy cuando la tertuliana ha querido mostrar el resultado con un video a su canal de YouTube.

"Verde, azul y rojo, ¿cuál de los tres colores será?", cuestionaba la presentadora mientras grababa tres cuencos rellenos con tintes de los diferentes colores. A simple vista parece que Tamara se ha hecho un -muy- radical cambio, pero la verdad es que el tinte no era de ningún color llamativo. ¿El resultado? Se ha aclarado el rubio, tirando a platino, se ha cortado el pelo, y además se ha atrevido con un flequillo recto que le hace recordar a como lo llevaba años atrás.

"Estuve pensando en hacerme varias cosas y la decisión fue difícil, aún así a veces hay que arriesgar y dar un buen cambio, ya sabéis, renovarse o morir", contaba en su canal, al parecer, contenta con el resultado. Aun así, ha pedido la opinión de sus seguidores porque como afirma "le encanta leer lo que le dicen".

