21 may 2019

Está acostumbrada a ser el foco de las miradas, de los comentarios e, incluso de las críticas. Tamara Gorro ha tenido que salir a desmentir alguna vez que otra, incluso, que se haya hecho algo en su cuerpo. Así que, ahora, parece que le llama la atención que sí se haya puesto en manos expertas y que nadie lo haya advertido. Algo que, con la cantidad de vídeos y fotos que comparte a lo largo del día, parece inaudito.

Ha sido ella misma quien, sorprendida, ha asegurado en un vídeo colgado en sus 'stories' de Instagram: "Por cierto, estoy muy ofendida. Me he hecho un retoque estético y nadie se ha dado cuenta, nadie me ha dicho nada".

Tamra Gorro en una imagen de ese vídeo en el que dice haberse hecho un retoque del que nadie se ha dado cuenta.

Pero no dice nada más. ¿Qué es lo que se ha hecho? Porque es cierto que hace unos días mostraba un cambio de imagen, con un look nuevo, pero parece estarse refiriendo a otra cosa. Algo que debe haber sido tan sutil como para hacerlo imperceptible a los ojos del 'follower'.

Tamara está atravesando un buen momento. No solo porque su relación con Ezequel Garay vaya sobre ruedas y porque esté encantada con sus hijos, sino porque, además, la semana pasada la justicia le daba la razón en su enfrentamiento con Pipi Estrada dos años después de interponer una demanda por haber visto violado su honor con unos comentarios del periodista en Twitter.

Suponemos que Gorro nos desvelará el misterio de qué se ha hecho en uno de esos vídeos que ofrece de manera periódica y con los que parece haber dado en la tecla para hacerlos virales.

